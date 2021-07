Milan, Gigio capitolo chiuso. Maignan apre una nuova era in porta  

Si è chiusa da qualche settimana l’era Gigio Donnarumma, con il suo addio a parametro zero, ed è iniziata ufficialmente la storia di Mike Maignan con i rossoneri. Lunedì scorso il primo allenamento, ieri la presentazione ufficiale alla stampa e le prime parole da giocatore carismatico: “Il mio punto forte è l'aspetto mentale, la concentrazione, mentre proverò a migliorare dal punto di vista atletico e tattico”, ha spiegato il 26enne francese che arriva da una grande annata al Lille con 23 clean sheets stagionali. Il paragone con Donnarumma era inevitabile, Maignan dovrà imparare a conviverci e ci saranno anche nel corso del campionato, ma lui sembra tirare dritto per la sua strada: “Qui è sempre stato fatto un grande lavoro a livello di portieri, anche Donnarumma ha fatto la sua parte. Adesso inizierà la mia storia con il Milan e darò il massimo”.

Stasera avrà possibilità di esordire con la maglia del Milan in Francia contro il Nizza, nella terza amichevole estiva organizzata dalla squadra milanista. Dopo Pro Sesto e Modena stasera si giocherà in trasferta all’Allianz Riviera, avversario di livello superiore e test probante per Stefano Pioli. Oltre Maignan anche Giroud dovrebbe giocare qualche minuto. Ieri a Milanello si è visto per la prima volta Simon Kjaer dopo le ferie post Europeo. In attesa del ritorno di Kessie, impegnato questa mattina contro la Spagna alle Olimpiadi.