Milan, Gimenez punta alla titolarità mercoledì in Champions League contro il "suo" Feyenoord

Questa sera a Empoli ci saranno in campo dal primo minuto tre dei cinque colpi del mercato invernale del Milan: si tratta di Kyle Walker, Riccardo Sottil e Joao Felix. Chi non sarà ancora titolare, oltre a Warren Bondo che ancora ai box per infortunio (sta recuperando dal problema muscolare rimediato quando era ancora al Monza, punta a rientrare settimana prossima contro il Verona), è invece Santiago Gimenez che ha perso il ballottaggio con Tammy Abraham. Lo riferisce Tuttosport che spiega che il centravanti messicano sarà con ogni probabilità titolare mercoledì in Champions League quando il Milan sarà impegnato a Rotterdam contro la sua ex squadra, il Feyenoord.

Intervistato da Milan TV, Gimenez ha dichiarato su questa sfida: "Ci sono state tante emozioni dopo il sorteggio. Volevo che ci fosse Milan-Feyenoord perchè, se fossi rimasto in Olanda, avrei comunque affrontato la squadra in cui sognavo di giocare. Ora che sono qui sarà bellissimo tornare a Rotterdam, sono molto legato al Feyenoord e potrò dire addio alla squadra con cui ho vissuto momenti bellissimi. Sarà una notte speciale".