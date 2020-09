La lunga trattativa fra Milan e Chelsea per il centrocampista Tiemoue Bakayoko è arrivata allo snodo cruciale. I due club si parlano da diverso tempo ormai, l'accordo sembra davvero ad un passo. Il giocatore vuole tornare in rossonero, sono giorni decisivi per capire se ci sarà la tanto attesa fumata bianca. La formula sarà quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.