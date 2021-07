Milan, Giroud è il quinto attaccante francese a vestire rossonero: i numeri dei precedenti

Olivier Giroud è il quinto attaccante francese a vestire la maglia del Milan. Il primo transalpino in rossonero fu Nestor Combin, arrivato dal Torino nel gennaio 1968, che riuscì a collezionare 70 presenze segnando anche 20 gol. Combin fu anche uno dei protagonisti della finale di Coppa Intercontinentale del 1969, vinta dai rossoneri nella doppia finale con l'Estudiantes nonostante le violenze subite da parte degli argentini. Il secondo centravanti francese a sbarcare a Milano fu Jean-Pierre Papin, che nell'estate del 1992 passò dal Marsiglia al Milan per 14 miliardi di lire.

Papin rimase in Italia solo per due stagioni, realizzando 31 reti in 63 partite ufficiali e vincendo anche due Campionati, due Supercoppe italiane e una Champions League. Completamente diversa l'esperienza di Christophe Dugarry, prelevato dal Bordeaux nella stagione 1996-1997. Per il terzo centravanti francese di sempre alla corte del Diavolo soltanto 26 presenze e 6 gol, poi il trasferimento al Barcellona nell'estate '97. Nell'estate 2014 il Milan si assicura il quarto attaccante bleu della sua storia, versando nelle casse del PSG 14 milioni di euro per Jeremy Ménez. Il classe '87 rimarrà in rossonero per due stagioni, collezionando 46 presenze totali e realizzando 20 reti. Nell'estate 2016 l'ex Roma viene ceduto al Bordeaux per 9.5 milioni di euro.