Milan, Giroud è uno dei quattro giocatori con almeno 8 gol e 8 assist in stagione: gli altri sono Salah, Watkins e Sanè

Come riporta il sito ufficiale rossonero, Olivier Giroud è secondo solo a Kane per reti di testa nel 2023/24 dei cinque maggiori campionati europei, ed è uno dei quattro giocatori (Salah, Watkins e Sanè gli altri tre) con almeno otto gol e altrettanti assist in questa stagione. E dopo la vittoria a Frosinone, il numero 9 rossonero è anche il miglior assistman della Serie A.

Dopo la gara di Frosinone, Stefano Pioli ha parlato così di Giroud: "Giroud? Qualità tecniche, morali… Oli ci dà tanto in tutto e per tutto. Abbiamo sfruttato bene gli 1vs1 sugli esterni con Leao e Pulisic, forse andava riempita meglio l’area. Con le due punte ci siamo riusciti meglio".