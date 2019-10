Milan, gli assist di Roma: quando l'ultimo passaggio fa la differenza

Roma città eterna, come eterni sono alcuni gesti del calcio. L'assist, soprattutto. L'alba del goleador che sorge dall'intuizione e dal pallone di un compagno di squadra. Negli ultimi anni, gli assist sono stati fondamentali per i gol dei rossoneri all'Olimpico contro i giallorossi. Nell'ottobre del 2011, il Milan era in vantaggio 2-1 ma la Roma premeva. Fu allora proprio un ex romanista, Alberto Aquilani, a pennellare sulla di fronte di Zlatan Ibrahimovic l'assist giusto al momento giusto per il 3-1 rossonero.



La partita sarebbe poi finita 3-2 a favore del Milan. Qualche anno dopo, il Milan era invece in svantaggio dopo il gol di Rudiger di inizio partita. La squadra allenata da Siniša Mihajlović era però in crescita e dal piede di Keisuke Honda partì la traiettoria giusta, la parabola perfetta per la deviazione perentoria di Kucka di testa: gol dell'1-1 e risultato finale, appunto, di 1-1.



L'ultima vittoria rossonera sul campo della Roma risale al mese di febbraio di due anni fa. Dopo un primo tempo tambureggiante da parte della squadra di Di Francesco, è Suso a trovare l'ispirazione giusta. Cerca con lo sguardo Cutrone e fa partire uno di quei cross traccianti che lo spagnolo sa fornire e che hanno solo bisogno di essere toccati per andare in gol. Milan in vantaggio, prima del raddoppio di Calabria.



Nello scorso campionato, invece, Paquetá ha salvato con la punta del piede (un gesto tecnico simile a quello di Savicevic in un Roma-Milan 1-2 del settembre 1995) una palla che stava finendo fuori dal campo. Da quella determinazione nel continuare l'azione è nato poi il passaggio a Piątek in grado di portare il vantaggio il Milan. Poi sarebbe arrivato il pareggio romanista, ma quell'uno-due è rimasto negli occhi dei tifosi milanisti.