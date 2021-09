Milan, gli auguri social del club a Shevchenko!

Compleanno speciale per il mondo Milan. Oggi compie infatti 45 anni Andriy Shevchenko, attaccante rossonero e idolo dei tifosi del Milan per molti anni. Via Twitter, la società fa gli auguri al bomber ucraino.

The King from the East turns 45 today! Long live the king



Oggi @jksheva7 compie 45 anni! Lunga vita al Re dell'Est #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/c0HTSfGkGN — AC Milan (@acmilan) September 29, 2021