Milan, gli impegni dei rossoneri a settembre tra Serie A e Champions League

Dopo le prime quattro giornate di campionato, i rossoneri di Stefano Pioli scenderanno in campo cinque volte nel mese di settembre, tra la Serie A e l'esordio stagionale in Europa. Tutti appuntamenti imperdibili: a San Siro i big match contro Inter e Napoli, oltre alla sfida di Champions contro la Dinamo Zagabria; importanti anche le trasferte sui campi di Sampdoria e RB Salisburgo. Partite fondamentali per continuare a costruire dopo un buon inizio di stagione. Questo il programma:

SERIE A

5ª giornata: Milan-Inter, domenica 4 settembre ore 18.00 (DAZN), San Siro

6ª giornata: Sampdoria-Milan, sabato 10 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky), Luigi Ferraris

7ª giornata: Milan-Napoli, domenica 18 settembre ore 20.45 (DAZN), San Siro

CHAMPIONS LEAGUE

1ª giornata: RB Salisburgo-Milan, martedì 6 settembre ore 21.00 (Sky/Mediaset Infinity), Red Bull Arena

2ª giornata: Milan-Dinamo Zagabria, mercoledì 14 settembre ore 18.45 (Sky/Mediaset Infinity), San Siro