Milan, gli svincolati di giugno che ad agosto non hanno ancora squadra

Dopo essersi svincolati dal Milan a seguito di un mancato rinnovo contrattuale, Ignazio Abate, José Mauri, Riccardo Montolivo e Andrea Bertolacci sono ancora senza squadra. Tra ingaggi elevati, tenuta fisica tutt'altro che brillante e qualità mai espresse appieno gli ormai ex esuberi rossoneri fanno fatica a trovare un'altra piazza dove ripartire. Attualmente senza squadra è anche mister Rino Gattuso, sebbene sia opportuno e doveroso ricordare che il mercato degli allenatori sia ben diverso da quello dei calciatori e che abbia tempistiche e parabole differenti. Dal punto di vista qualitativo, il Milan in mezzo al campo ha alzato l'asticella rispetto l'anno scorso, allungando la panchina e portando in rosa giocatori polivalenti. Un passo in avanti.