Milan, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Morata e Jovic

Arrivano aggiornamenti in merito alla convocazione di Alvaro Morata e Luka Jovic, rispettivamente con la Spagna e con la Serbia. Il focus primario riguarda l’attaccante spagnolo, che ha saltato la trasferta di Cagliari a causa di un colpo alla testa rimediato in allenamento in uno scontro aereo con Pavlovic che lo ha costretto ad alcune ore di monitoraggio presso l’ospedale di Legnano. Nelle prossime ore, Alvaro sarà sottoposto ai test del caso da parte dello staff medico della nazionale spagnola e in base ai risultati, verrà presa la decisione sul farlo rimanere o meno agli ordini di De La Fuente, che parlerà oggi in conferenza stampa.

Tecnicamente, infatti, Morata non è stato depennato dall’elenco dei convocati del CT campione d’Europa e soltanto dopo gli ulteriori test si capirà se rimarrà o meno. Il Milan, prima di Cagliari, aveva provveduto a inviare alla federazione spagnola la documentazione ospedaliera che prescriveva una prognosi di 10 giorni, trattandosi tra l’altro di quella che il protocollo Uefa identifica come “concussion”.

Discorso analogo per quanto concerne Luka Jovic. L’attaccante serbo, alle prese con fastidi al pube che non gli hanno permesso di volare a Cagliari, sarà valutato dallo staff medico della propria nazionale e anche qui, in base alle risultanze, si determinerà o meno la sua permanenza con la nazionale della Serbia.

Fikayo Tomori, infine, non è tra i convocati dell’Inghilterra per i prossimi impegni ufficiali.

Di Pietro Mazzara