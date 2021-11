Milan, gol ed espulsione per un giocatore nella stessa partita: non accadeva dal 2016

Alessio Romagnoli è riuscito a ritrovare la rete in Serie A dopo quasi un anno ma è stato anche espulso nel corso della ripresa contro il Sassuolo. Ad un giocatore del Milan non accadeva da più di cinque anni di riuscire a segnare ed essere anche espulso nella stata partita. L'ultimo era infatti stato Mbaye Niang, che nell'agosto del 2016 riuscì a trovare il gol ma anche il rosso nella sfida persa 4-2 in casa del Napoli.