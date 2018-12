Milan, Higuain un investimento che incide più sul budget che sul campo

Per riscattare Gonzalo Higuain, il Milan dovrà versare altri 36 milioni nelle casse della Juventus. Una spesa consistente, senza contare i 9 e passa milioni di ingaggio che il centravanti argentino percepisce in rossonero. Insomma, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, oggi il Pipita è un investimento che incide più sul budget che sul campo, motivo che ne rimette in discussione l’acquisto definitivo.