Milan, i due esordi rossoneri di Ibrahimovic senza vittoria

Lunedì 6 gennaio 2020 come l'11 settembre 2010: Ibra fa il suo esordio in campo con la maglia del Milan senza trovare la vittoria. Nel 2010, contro il Cesena, i rossoneri persero 2-0 e lo svedese sbagliò anche un calcio di rigore. Oggi non è arrivata la sconfitta ma il risultato non può essere assolutamente considerato positivo: lo 0-0 maturato contro la Sampdoria è l'ennesima partita sbagliata dagli uomini di Pioli, nonostante Ibra, entrato al minuto 56', abbia offerto una prestazione sufficiente.