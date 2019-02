Milan, i due fattori del grande momento: Gattuso e il mercato

Il Milan ha cominciato il 2019 con il piede incollato sull’acceleratore, e tranne nella partita di Supercoppa contro la Juve, i rossoneri non hanno mai perso. Vittoriosi in Coppa Italia con il Napoli, bravi a fermare Roma, Atalanta e Napoli in campionato, i ragazzi di Gattuso hanno trovato equilibrio e praticità. Non a caso le ultime tre formazioni schierate dal tecnico in campionato hanno visto sempre gli stessi 11 iniziali, tutti giocatori di affidabilità e importanza cardinale per il ritorno in Champions. Il Milan con il successo in casa dell’Atalanta ha dato prova che sta vivendo un momento d’oro, e vuole proseguire questo trend positivo nelle prossime tre sfide, poiché sulla carta saranno impegni abbastanza agevoli. Empoli, Sassuolo e Chievo Verona prima del derby contro l’Inter sono i match che i ragazzi di Gattuso dovranno affrontare per allungare sulle inseguitrici e sperare di rosicchiare punti sul terzo posto.

Ma sono due i motivi principali di questo momento importante che vive il Milan: il primo riguarda i rinforzi che la società ha messo a disposizione a gennaio con due acquisti di valore. Piatek e Paquetà stanno giocando su livelli altissimi e con il loro entusiasmo stanno trascinando anche i compagni. I gol del polacco fanno davvero impressione: sono 6 reti in 5 presenze, con una media di un gol ogni 60 minuti. Il brasiliano ovviamente segna meno, ma è fondamentale poiché ha alzato la qualità di gioco a centrocampo e spesso gli riescono le classiche magie di chi ha doti fuori dal comune. Il secondo motivo dell’andamento positivo del Milan riguarda la crescita di Gattuso. L’allenatore è migliorato parecchio nella gestione del gruppo e anche a livello tattico. Il gioco non è spettacolare ma è concreto, e a questa squadra serve proprio questo: subire pochi gol e vincere. I rinforzi sul mercato a gennaio e i progressi del tecnico hanno portato il Milan ad essere una delle squadre più in forma e temibili della serie A in questa fase della stagione.