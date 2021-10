Milan, i giocatori assenti per la trasferta di Porto

Ufficializzati i convocati per la gara tra Porto e Milan, si possono sottolineare gli assenti tra le fila dei rossoneri. Stefano Pioli, per la trasferta portoghese, dovrà fare a meno dell'apporto degli infortunati Maignan, Plizzari, Mirante, Theo, Rebic, Brahim Diaz, Messias, Florenzi e lo squalificato Kessie. Tra gli altri componenti della rosa poi si segnalano le assenze anche di Castillejo, Conti e Pellegri non iscritti alla lista della Champions League.