Milan, i nomi dello staff di Giampaolo

Dopo aver rescisso il contratto con la Samp, Giampaolo è libero di firmare per il Milan, cosa che avverrà nelle prossime ore. Per il tecnico è pronto un biennale da circa due milioni netti a stagione, con opzione sul terzo anno in base a diversi parametri. Come riporta La Gazzetta dello Sport filtrano le prime indiscrezioni sulla composizione dello staff che lo accompagnerà nell’avventura. Il vice sarà Francesco Conti, mentre Fabio Micarelli e Salvatore Foti saranno i suoi collaboratori (tattico e tecnico). Poi ci sono Samuele Melotto, specializzato nell’analisi dei dati Gps, e Stefano Rapetti, con trascorsi da preparatore atletico al Manchester United con Mourinho. Mancano ancora alcuni elementi, che verranno identificati in questi giorni.