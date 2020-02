C’è un Milan con Ibrahimovic e uno senza. E non si tratta solo di una questione caratteriale o di leadership. Sono i numeri a parlare per lo svedese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, con Ibra in campo il Milan ha una media gol fatti a partita di 1.5 contro 0.9 senza di lui; 0.5, invece, le reti subiti contro 1.4; inoltre la media tiri a gara è di 18.5 contro 15.3.