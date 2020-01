Milan, i numeri contro Pioli: dirigenti delusi, ma per ora non rischia

I numeri non premiano Stefanio Pioli, ma per ora l'allenatore del Milan può stare tranquillo. La Stampa fa il punto sui rossoneri: i numeri del nuovo tecnico sono peggiori, al momento, di quelli di Giampaolo. Da qui la delusione dei dirigenti, che su Pioli hanno scommesso, ma per ora non sono ancora intenzionati a un nuovo ribaltone sulla panchina del Diavolo.