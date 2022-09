Milan, i numeri di De Ketelaere nell'avvio di stagione

MilanNews.it

Charles De Ketelaere è arrivato al Milan come il colpo dell'estate, per ricoprire il ruolo di trequartista che la scorsa stagione non aveva avuto un vero padrone. Il belga, nel suo primo mese e mezzo in rossonero, ha disputato tutte e 9 le gare tra Serie A e Champions, di cui 5 da titolare. Il totale dei minuti passati in campo sono 453. Il classe 2001 ancora non ha trovato la sua prima rete (un gol gli è stato annullato a Marassi contro la Samp) e ha invece fornito un assist a Leao nella partita vinta 2-0 contro il Bologna. Nel corso delle sue prime 9 gare in rossonero, De Ketelaere ha rimediato anche un cartellino giallo.