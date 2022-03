Milan, i numeri di Giroud contro il Cagliari

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stavolta non ha trovato la via del gol. Anzi, ne ha sbagliato uno piuttosto clamoroso. Tuttavia, Olivier Giroud ha sfornato un’ottima prestazione, giocando con e per la squadra. I numeri testimoniano la bontà della sua prova a Cagliari: il francese ha servito l’assist a Bennacer per la rete decisiva, ha calciato quattro volte in porta, ha vinto 8 duelli e ha messo a referto 11 sponde per i compagni, giocando 46 palloni complessivi, 7 dei quali in area avversaria.