Milan, i numeri di Pioli nel derby della Madonnina: 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte

© foto di © DANIELE MASCOLO

Si avvicina il Derby della Madonnina, partita che arriva in un momento davvero delicato per il Milan. Rampa di lancio per risalire oppure si continuerà a rimanere in crisi di risultato? Partita attesissima, che mister Pioli ha già affrontato diverse volte nel suo periodo rossonero. Questi i risultati

Tre vittorie, tutte in Serie A: 2-1 nella stagione 20/21, 2-1 nella stagione 21/22 e 3-2 nella stagione 22/23.

Due pareggi, in Serie A e in Coppa Italia: 1-1 nella stagione 21/22 in campionato e 0-0 nella stagione 21/22 in Coppa Italia.

Cinque sconfitte, tra Serie A, Supercoppa e Coppa Italia: 4-2 nella stagione 19/20, 3-0 nella stagione 20/21, 2-1 in Coppa Italia nella stagione 20/21, 3-0 nella stagione 21/22, 3-0 in Supercoppa nella stagione 22/23.

Quello di domenica sarà l'undicesimo derby di Milano di Pioli sulla panchina del Milan.