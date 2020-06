Milan, i numeri di Theo Hernandez contro la Roma

Secondo quanto riporta Whoscored, sito specializzato nelle statistiche dei calciatori, Theo Hernandez è stato il man of the match nella partita contro i giallorossi. Il terzino francese, infatti, si è reso protagonista di una grande prestazione come certificano i numeri. Il francese ha effettuato 2 passaggi chiave, 4 dribbling, 2 chiusure decisive e si è guadagnato un rigore oltre a cinque falli.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/TheoHernandez?ref_src=twsrc%5Etfw">@TheoHernandez</a>: MotM -- <a href="https://twitter.com/acmilan?ref_src=twsrc%5Etfw">@acmilan</a> 2-0 Roma<br><br>For more match stats -- <a href="https://t.co/YMg8qFV7ik">https://t.co/YMg8qFV7ik</a> <a href="https://t.co/nLM0NL6gqw">pic.twitter.com/nLM0NL6gqw</a></p>— WhoScored.com (@WhoScored) <a href="https://twitter.com/WhoScored/status/1277298215507816448?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>