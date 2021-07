Milan, i numeri di Theo Hernandez in rossonero: 15 gol in 81 presenze

Da quando è arrivato al Milan, Theo Hernandez sta giocando su livelli di rendimento altissimi, tant’è che ormai è considerato fra i terzini sinistri più forti del mondo. I suoi numeri rossoneri parlano chiaro: 15 gol e 13 assist in 81 partite giocate. In pratica, il terzino francese, è decisivo con una marcatura personale o con un passaggio vincente una volta ogni 2,89 partite. Traducendo, gli bastano meno di 3 partite per segnare un gol o farlo segnare a un compagno. L’unica pecca di Theo sono i cartellini: in due stagioni al Milan ne ha ricevuti 22 gialli e 1 rosso.