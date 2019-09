Milan, i numeri negativi dell'attacco rossonero

Il profilo Twitter "Pallottoledicalcio" riporta i numeri negativi dell'attacco del Milan di Marco Giampaolo: con tre reti segnate, quello rossonero è il secondo peggior reparto offensivo della Serie A e il 93° in Europa, prendendo in considerazione i 5 principali campionati europei (98 squadre). La media di tiri in porta è invece 2,6 a partita: ultimo posto in classifica in questa speciale graduatoria in Italia e 93^ posizione in Europa.

MILAN: I numeri negativi dell'avvio di Giampaolo



3 Gol: secondo peggior attacco della serie A (93° in Europa)

M.Tiri in Porta 2,6: ultimo posto in serie A (93° in Europa*)



*Europa: i 5 principali campionati, 98 squadre pic.twitter.com/kKjCDohSNy — pallottoledicalcio (@PdiCalcio) September 26, 2019