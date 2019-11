Milan, i precedenti a San Siro contro la Lazio

La Lazio ha vinto appena nove dei 76 precedenti in casa del Milan in Serie A (23N, 44P), il più recente dei quali nel settembre 1989: 1-0 per un autogol di Paolo Maldini. Il Milan è imbattuto da 29 incontri casalinghi (18V, 11N) contro la Lazio in Serie A (dal 1989) la Lazio, in due delle tre precedenti trasferente in Serie A è arrivata a questa sfida davanti ai rossoneri in classifica, perdendo però l’incontro. In aggiunta, con Simone Inzaghi in panchina la Lazio non è riuscita a segnare in cinque delle sette trasferte di campionato a San Siro, tra Inter e Milan.