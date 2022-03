MilanNews.it

Come riportato da Opta, il Milan non finiva un match contro l’Inter senza nessuna ammonizione dal 7 maggio 2003, ossia dalla semifinale d’andata della Champions League di quella stagione. Anche in quell’occasione, proprio come ieri in Coppa Italia, il risultato del match fu di 0-0.