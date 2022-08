Milan, i rossoneri sono imbattuti in campionato da 18 partite

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante non sia arrivata una vittoria ieri sera contro l'Atalanta, il Milan ha mantenuto attiva la sua striscia di imbattibilità in Serie A. Il Milan non perde in campionato dalla famosa sconfitta interna contro lo Spezia, resa celebre dall'errore dell'arbitro Serra. Con il pareggio di Bergamo fanno 18 partite consecutive senza sconfitte per gli uomini di Pioli. A rafforzare questo dato, giusto sottolineare che nelle ultime 22 partite di Serie A è arrivata solo una sconfitta.