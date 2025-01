Milan, i tifosi sbottano sui social: "Mercato ancora nullo! Servono rinforzi!"

vedi letture

Dopo la brutta prestazione e conseguente sconfitta contro la Juventus, i tifosi del Milan sono stanchi, arrabbiati e molto delusi per l'andamento della squadra in campionato. Il Milan resta infatti ottavo in classifica e con una rosa cortissima e con pochi ricambi della panchina. Se pensiamo che Coincecao abbia dovuto inserire nel finale di gara contro la Juventus, Jovic (giocatore mai utilizzato, quasi fuori rosa) e Camarda (grande prospetto ma comunque sempre un classe 2008) si evidenzia di netto la poca profondità in attacco.

Anche a centrocampo il Milan è scarico, giocano sempre i soliti: Fofana e Reijnders, con Bennacer evidentemente ancora non al top della condizione.

Da qui il coro che accompagna tutti i tifosi rossoneri sui social: "Comprateci giocatori! Serve il mercato!" E altre frasi simili che si possono leggere sotto l'ultimo post instagram del club rossonero.