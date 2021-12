Milan, Ibra c'è sempre: a Udine settimo goal in 10 partite di campionato

Nonostante i 40 anni, Zlatan Ibrahimovic continua ad essere un fattore determinante per il Milan in campionato, anche in partite e prestazioni molto negative come quella di ieri a Udine. Con il goal alla "Dacia Arena", infatti, lo svedese ha raggiunto quota 7 reti in questa stagione di Serie A in appena 10 gare giocate per un totale di 614 minuti giocati.