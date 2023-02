Milan, Ibra è carichissimo per il ritorno in campo: vuole dimostrare di poter essere ancora decisivo anche a 41 anni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola stamattina, Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe tornare in campo il prossimo 10 febbraio contro il Torino, è carichissimo e con grande voglia di tornare a giocare per poter dimostrare a tutti di poter essere ancora decisivo anche a 41 anni.