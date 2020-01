Milan, Ibra è l’attaccante del decennio secondo MN

Unanimità da parte della redazione di MilanNews.it nella scelta del miglior attaccante del decennio. Lo svedese Zlatan Ibrahimovic merita la palma di miglior punta rossonera tra il 1 gennaio 2010 e il 1 gennaio 2020. Poca concorrenza per lo svedese che torna a distanza di sette anni ancora come il giocatore con la media gol più alta in base alle partite giocate (56 gol in 85 presenze).