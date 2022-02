Milan, Ibra fuori per la terza gara di fila: è in dubbio anche per Salerno

Per la terza partita di fila il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic. Lo svedese è ancora alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille e non prenderà parte alla sfida odierna contro la Sampdoria. “Ibra sta lavorando a parte, c'è da aspettare ancora un po'. Vedremo come andranno i prossimi giorni”, ha dichiarato ieri Stefano Pioli. I tempi di recupero dell’attaccante rossonero restano incerti: Zlatan potrebbe saltare anche il prossimo impegno in campionato sul campo della Salernitana.