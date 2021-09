Milan, Ibra in campo dopo la sosta: l'obiettivo è non fermarsi più

Il c.t. della Svezia spera di avere a disposizione Ibrahimovic per i prossimi impegni, ma il Milan ci tiene a sottolineare come per Zlatan sia arrivata semplicemente una pre-convocazione. Sarà lo stesso Ibra a decidere il da farsi. Una cosa è certa: i rossoneri non rivedranno lo svedese in campo prima della gara con il Verona del prossimo 16 ottobre. Tre giorni dopo ci sarà la prima delle due sfide di Champions decisive contro il Porto: Ibrahimovic - scrive Tuttosport - lavora per esserci e, soprattutto, per non fermarsi più.