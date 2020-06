Milan, Ibra mette la Roma nel mirino. Kjaer aspetta una chiamata

La risonanza magnetica ha dato esito positivo, il polpaccio di Zlatan Ibrahimovic sta migliorando. Il processo di guarigione procede senza complicazioni, così lo svedese in settimana inizierà dei lavori individualizzati anche su campo, cercando di recuperare quanto prima e mettersi a disposizione di mister Pioli. Per quanto riguarda il ritorno in campionato, l'ipotesi più ottimistica è quella di rivederlo a disposizione di Pioli per il match del 28 giugno contro la Roma a San Siro, o più tardi per il 1 luglio contro la Spal, mentre appare quasi impossibile la sua presenza lunedì in casa del Lecce. Ibrahimovic si era infortunato il 25 maggio scorso al soleo del polpaccio, e dopo un mese di terapie e cure specifiche potrebbe tornare in campo per dare una mano alla squadra, a caccia di un posto in Europa League. Sempre nella giornata di ieri è stato visitato anche Leao Duarte, anche per lui iniziano allenamenti individuali. Il muscolo del flessore destro è in via di guarigione.

Nel frattempo il Milan pensa al riscatto di Simon Kjaer. Il giocatore del Siviglia è in prestito fino al 30 giugno e i rossoneri per comprarlo definitivamente dovranno mettere sul piatto meno di 3 milioni. Una cifra ridotta considerando l’importanza del giocatore, come dimostrato anche durante la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Il suo agente a MilanNews.it ha fatto il punto: “Simon è estremamente felice al Milan e gli piacerebbe molto restare in rossonero nella prossima stagione e credo che ci siano delle possibilità, visto che il Milan ha un'opzione per riscattarlo dal Siviglia”, ha confessato il suo agente Mikkel Beck. “Abbiamo parlato con il Milan, ma per il momento il club tiene ancora le carte coperte. Aspetteremo ancora un po' la loro decisione. L'unica cosa che è veramente importante è la data entro cui il Milan può riscattarlo dal Siviglia, ovvero entro il 30 giugno. Aspettiamo questa data e sapremo se il Milan vorrà continuare l'avventura con Simon o no”.