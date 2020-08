In attesa della firma sul contratto, Zlatan Ibrahimovic guarda già avanti e starebbe riflettendo anche sul numero di maglia che indosserà nella prossima stagione: come riporta questa mattina Tuttosport, negli ultimi mesi ha indossato il 21, ma non è detto che preferisca adesso tornare su numeri a lui più cari come l’8, il 9 o l’11.