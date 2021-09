Milan, Ibra verso il forfait contro la Juve. Assenze anche a centrocampo

Il Milan prova a recuperare le energie dopo il match dispendioso in Champions League contro il Liverpool per puntare tutto sulla gara contro la Juve, importante e delicata per la classifica di serie A. Stefano Pioli difficilmente recupererà uomini dall’infermeria, in quanto Zlatan Ibrahimovic è ancora alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille e dovrebbe rimanere ancora a riposo. Lo svedese ha ammesso di voler fare le cose con calma per non rischiare di aggravare la situazione: “Per la Juve vediamo, ho un piccolo problema al tendine, ma per il resto va tutto bene. Non voglio rischiare di avere conseguenze, voglio mantenere il fisico per tutto il campionato in modo da esserci sempre. Non giocarne una e poi saltarne altre, come l’anno scorso. Questa volta ascolterò il mio fisico. Il mio problema è che lavoro troppo, perché quando soffro mi piace...”, ha confessato ad un evento commerciale a Milano.

Pioli però dovrà rinunciare anche a Bakayoko, Krunic e Messias, tutti e tre assenti per la sfida contro la Juventus. I primi due per infortuni al polpaccio, mentre l’ex Crotone è ancora alle prese con una riatletizzazione dopo l’acquisto nelle ultime ore ad agosto. Il resto della squadra sta cercando di recuperare energie per giocarsi al massimo lo scontro diretto con la squadra di Massimiliano Allegri.