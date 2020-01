Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic vuole essere a disposizone di Pioli già per il match di lunedì contro la Sampdoria a San Siro. L'attaccante, nonostante non giochi da oltre due mesi, si è presentato in ottime condizioni e vuole iniziare a trasmettere subito al Milan la sua leadership e la sua voglia di vincere.