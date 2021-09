Milan, Ibra vuole giocare titolare con la Lazio. Rebic resta il piano B

Zlatan Ibrahimovic ha recuperato dall’infortunio al ginocchio sinistro e adesso scalpita, freme dalla voglia di scendere in campo domani. Ma attenzione: lo svedese non gioca dal 9 maggio e Pioli dovrà valutare attentamente quale sarà il miglior modo per rilanciarlo, se schierarlo dall'inizio - come vorrebbe Ibra - con la Lazio o se inserirlo nella ripresa. Come riporta Tuttosport, l'allenamento di oggi potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi, con Rebic che rimane il piano B per l'attacco.