"Non è finita finché non lo dico io", ha scritto Ibrahimovic sui social. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i trattamenti dello svedese si intensificano, il rapporto con lo staff di Milanello è intenso. Una cosa è certa, scrive il quotidiano in rosa: Zlatan si sta preparando per la prossima stagione. A Bergamo ci sarà, ma da tifoso dei suoi compagni.