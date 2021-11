Milan, Ibrahimovic a caccia dell'ennesimo record in Champions

Questa sera contro il Porto, Zlatan Ibrahimovic partirà inizialmente dalla panchina, ma sarà pronto per entrare in campo nella ripresa se verrà chiamato in causa da Stefano Pioli. Lo svedese è caccia dell'ennesimo record, vale a dire diventare il marcatore più anziano a segnare in Champions League: nella storia della massima competizione europea per club, infatti, non esistono calciatori andati in gol a 40 anni. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che attualmente il record è del norvegese Willy Olsen, a segno nel 1960 a 39 anni, 7 mesi e 6 giorni con il Fredrikstad.