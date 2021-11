Milan, Ibrahimovic ha segnato 31 gol in 55 partite da quando è tornato in rossonero

L’importanza del ritorno di Zlatan Ibrahimovic per la crescita del Milan non la scopriamo di certo oggi. Guardando i numeri ci accorgiamo che l’attaccante svedese, da quando è tornato a vestire la maglia rossonera, ha segnato 31 gol in 55 partite giocate considerando tutte le sfide. I minuti complessivi giocati fino a questo punto dal suo ritorno, come riportato da tranfermarkt, sono 3771. Ciò vuol dire un gol ogni 122 minuti circa.