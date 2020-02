Come riferisce oggi SportMediaset, ieri Zlatan Ibrahimovic ha sfruttato il giorno di riposo concesso da Pioli per andare in Svezia e vedere dal vivo la partita di coppa dell'Hammarby, club di cui lo svedese è co-proprietario. La squadra di Stoccolma ha vinto 5-1 contro il Varberg in un match valido per la fase a gironi della Coppa di Svezia.