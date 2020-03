Milan, ieri Pioli tradito dalle mancanze dei singoli e dall’approccio al match della sua squadra

Ieri contro il Genoa non si è visto il Milan delle ultime settimane e quindi non è un caso che sia arrivata una sconfitta: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli, che nel post-partita non ha cercato alibi come le polemiche societarie e lo stadio vuoto, è stato tradito dalle mancanze dei singoli e dall’approccio generale della sua squadra.