Milan, ieri troppi errori sotto porta

Quella di ieri è una serata che purtroppo in casa rossonera si ricorderanno per tanto tempo: il Milan è fuori dall'Europa per mano dell'Olympiacos che ha vinto 3-1 ed è passato ai sedicesimi grazie ad una migliore differenza reti nel girone. Secondo La Gazzetta dello Sport, in questa sconfitta del Diavolo c'è un po' di tutto: l’arbitro, la sfortuna (vedi l’autogol di Zapata), ma soprattutto, purtroppo, i troppi errori sotto porta di Higuain e compagni.