Se il 2020 è stato un anno incredibile per il Milan, lo stesso non si puà dire del 2021 che è stato finora piuttosto maledetto: i rossoneri di Pioli, in particolare, stanno faticando parecchio negli scontri diretti visto che finora nel nuovo anno sono già arrivati quattro ko nei big match contro Juventus, Atalanta, Inter e Napoli.