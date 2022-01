Il 30 gennaio 2021 Fikayo Tomori esordì in Serie A. Il difensore centrale inglese, dopo aver debuttato quattro giorni prima in Coppa Italia contro l'Inter, giocò la sua prima partita in campionato al Dall'Ara contro il Bologna, battuto per 2-1 dal Milan alla ventesima giornata grazie alle reti siglata da Kessie e Rebic.