Milan, il 4-3-1-2 solo se Piatek si adatterà al ruolo

Il Milan è ancora un cantiere aperto. Chiuso il mercato, Giampaolo dovrà ora riuscire a integrare i giocatori a disposizione in un preciso impianto di gioco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi del 4-3-1-2 potrebbe riprendere forza solo se Piatek riuscisse ad adattarsi in fretta ai movimenti da centravanti di raccordo richiesti dall’allenatore. Se non succederà, Giampaolo potrebbe puntare su Leao e Rebic con Suso in appoggio.