Milan, il basket secondo Davide Calabria (e non solo...)

Quando Davide Calabria va oltre il calcio: "Mi sono appassionato negli ultimi anni e quindi simpatizzo per i Warriors. Sono un appassionato di basket, mi piace molto vederlo. In NBA sono avanti anni luce rispetto a noi, in tutto". Sono frasi ricorrenti per lui, nelle sue interviste quando viene affrontato il tema del tempo libero e degli hobby.

Questa passione per uno sport mentale e tattico come il basket, è riaffiorata molto di recente quando anche l'esterno rossonero ha dedicato una story sul proprio profilo Instagram allo straordinario risultato della qualificazione olimpica della Nazionale italiana di pallacanestro, grazie alla vittoria di Belgrado sulla Serbia che era arrivata da favorita alla gara decisiva.

Il calcio come vocazione, il basket come passione alternativa. In questo senso la tradizione rossonera trova diversi punti di riferimento. Quando Alessandro Costacurta venne ribattezzato "Billy" il riferimento era allo sponsor di maglia della squadra milanese dell'epoca. Del resto il giovane varesino aveva praticato la pallacanestro da bambino e ogni tanto faceva riscaldamento passando la palla con le mani, prima dell'allenamento calcistico.

Un gran tifo per la squadra della propria città, la pesarese Scavolini, non lo ha mai negato nemmeno Massimo Ambrosini, che ha spesso evidenziato con i suoi gol doti di elevazione e di salto che ben si abbinano al gesto tecnico di una "schiacciata" cestistica.