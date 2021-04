Milan, il bel gesto di Mandzukic. Ma è finalmente pronto per giocare

Doveva essere l’arma in più della seconda parte di stagione, il sostituto di Zlatan Ibrahimovic per il girone di ritorno, invece Mario Mandzukic il campo l’ha visto pochissimo a causa di un lungo infortunio. Due mesi fermo ai box e la sensazione di aver sprecato una grande chance. Ma i soldi non sono mai stati un problema per Mario, che ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponibile in quanto infortunato. “Un gesto d’eccezione – ha commentato il Presidente del Milan Paolo Scaroni – che dimostra l’etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il Club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale”.

Un gesto importante e significativo, ma per la permanenza al Milan nella prossima stagione Mandzukic dovrà ancora sudare. Per ora solamente 5 apparizioni tra campionato ed Europa League, e domani con il Genoa potrebbe finalmente giocare qualche minuto nella ripresa (il titolare sarà Leao al posto dello squalificato Ibrahimovic). L’ex Juventus non è ancora al meglio, era stato convocato nella trasferta di Parma per la prima volta dopo l’infortunio, e contro il Genoa se ci sarà l’occasione il tecnico Stefano Pioli gli farà riassaggiare il campo dopo un lungo periodo. Mario spera che sia un finale di stagione diverso, e vorrebbe contribuire concretamente a dare una mano al Milan per la qualificazione in Champions League.