Milan, il bilancio dei cartellini in Serie A: 46 ammonizioni e 2 espulsioni

Il girone d’andata di Serie A 2020/2021 è terminato con il Milan in testa alla classifica a quota 43 punti. Ma come sta andando la classifica dei cartellini? I rossoneri di Stefano Pioli, come riportato dal sito transfertmartk.it, risultano essere una delle squadre più sanzionate. Il Milan, in totale, ha ricevuto contro 46 cartellini gialli e 2 cartellini rossi (ai danni di Sandro Tonali e Alexis Saelemaekers) nelle prime 19 partite giocate in campionato.